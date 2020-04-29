God morgon på er alla mina fina och härliga vänner och läsare! Jag hoppas att ni alla mår bra, att ni har haft en härlig vecka såhär långt och att ni ser fram emot vad denna vecka har att erbjuda er. Jag vet att ni är många som har haft en del frågor och funderingar när det kommer till det här med transport i Kristianstad med omnejd, och därför kommer jag faktiskt ta och skriva ett inlägg om detta idag….
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God morgon alla mina underbara och härliga läsare, och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till min blogg och till ännu ett inlägg! Jag hoppas att ni alla mår bra, att ni har haft en riktigt härlig vecka så här långt, och att ni ser fram emot vad resten av veckan har att erbjuda er. Det här med trädfällning i Uppsala med omnejd är ett ämne som dyker upp allt oftare i kommentarerna här på min blogg, och på grund…
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Godmorgon bloggen! Onsdag och snart är halva arbetsveckan avklarad, det känns ganska skönt om jag ska vara ärlig. För mig blir den här veckan lite annorlunda, jag ska faktiskt jobba i Kalmar torsdag och fredag så i eftermiddag åker jag från Växjö ner till Nybro där jag ska övernatta hos en kompis. Jag tänkte även där passa på att göra mina naglar, sen får vi se om det blir i Nybro eller i Kalmar som jag tar tag i det…
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