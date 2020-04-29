God morgon på er alla mina fina och härliga vänner och läsare! Jag hoppas att ni alla mår bra, att ni har haft en härlig vecka såhär långt och att ni ser fram emot vad denna vecka har att erbjuda er. Jag vet att ni är många som har haft en del frågor och funderingar när det kommer till det här med transport i Kristianstad med omnejd, och därför kommer jag faktiskt ta och skriva ett inlägg om detta idag….

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