Lämnar Växjö för Jönköping och zonterapi

Hej på er bloggen! Jag har sitter faktiskt här på tåget mellan Jönköping och Växjö, det är nämligen så att jag ska spendera veckan hos en kompis som bor och pluggar i Jönköping. Vi har inte setts sedan julledigheten så det ska bli kul att få träffas och umgås lite, jag tänkte även testa lite zonterapi för att se om jag kan bli kvitt de besvären som jag har med ryggen. Det var ett tips som jag fick just av min kompis och jag håller tummarna på att det kommer fungera. Ska jag vara helt ärlig så vet jag inte vad zonterapi innebär men utifrån ordet så skulle jag gissa på att det är en behandlingsmetod som innebär att man arbetar mot vissa punkter i kroppen. Det låter precis som något jag behöver med tanke på att jag får en viss smärta i ryggen emellanåt som jag inte riktigt vet var den kommer ifrån. Jag har aldrig tidigare haft några problem med ryggen och det känns väldigt mystiskt att det ska börja nu, speciellt med tanke på att jag inte arbetar med något fysiskt ansträngande och sen så stretchar jag väldigt noggrant efter varje träning. Dock så vet jag att ryggproblem är ganska vanligt så det är inte så förvånande att det kommer, min familj har alla haft lite mindre problem med värk i ryggen under åren. Men nog om zonterapi och ryggen, just nu ser jag bara framemot att få komma till Jönköping och träffa min vän igen. Jag lämnade Växjö för ungefär en halvtimme sedan så det borde inte vara jättelångt kvar om jag har rätt, det var så längesedan som jag var utanför Växjö så man glömmer bort avstånden till de olika städerna. Idag tror jag inte att vi ska göra något speciellt utan det blir nog bara att landa och sen ta det lugnt. Men under veckan så bjuds det på massa roliga aktiviteter så ni får hålla utkik här på bloggen.